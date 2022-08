Roma, perde il figlio in stazione: il piccolo rimane sul treno, recuperato dalla Polfer Minuti di puro terrore per una donna romana appena scesa in stazione con i figli





Uno dei peggiori incubi per ogni genitore, quello di perdere il figlio nella folla, si era materializzato ieri per una donna, in provincia di Roma. Il lieto fine è stato possibile grazie all'intervento degli agenti della Polizia ferroviaria. Perde il figlio in stazione, era rimasto sul treno L'episodio è avvenuto due giorni fa, ma è stato reso noto dalle forze dell'ordine solo oggi. La donna si trovava a bordo di un treno diretto a Pisa con i suoi tre figli e, al momento di scendere alla stazione di Ladispoli uno di questi è rimasto a bordo del convoglio. Il piccolo recuperato dalla Polfer a Civitavecchia Una volta scesa in stazione, appena accortasi della scomparsa del figlio, la donna ha avvertito la polizia. Gli agenti della Polfer hanno rintracciato il piccolo a bordo del treno e lo hanno fatto scendere alla stazione di Civitavecchia. Il bambino è stato poi portato indietro e riaffidato alla madre. Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA