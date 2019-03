Perde il controllo dello scooter ​sul Muro Torto: grave 34enne

Ha perso il controllo del suo scooter Piaggio e si è schiantato sull'asfalto. Grave incidente questa notte alle 2.45 circa a Roma, sul Muro Torto: a bordo dello scooter un 34enne francese che stava procedendo in direzione piazzale Flaminio. E' stato stato trasportato in ospedale in codice rosso al policlinico Umberto I. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo II. Dai primi accertamenti effettuati si esclude che l'incidente possa essersi verificato per dissesto del manto stradale.



Secondo gli ultimi dai forniti dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, ci sono stati in un anno dodicimila incidenti stradali con morti e feriti e un incremento dell’1,6% di decessi. Ed è proprio il Centro, dove è avvenuto ieri sera l'incidente, l’area dove avvengono più sinistri: 1.777, il 14,8% del totale, distretto dove ci sono stati anche più feriti (2.164). I morti sono stati 8, la media settimanale di incidenti arriva al 34,2%, l’indice di mortalità è dello 0,5%. Ma è il territorio dell’XI Municipio (Portuense, Trullo e Magliana) quello dove si è registrato il maggior indice di mortalità (2,4%). Ultimo aggiornamento: 19:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA