Roma, percepivano reddito di cittadinanza grazie a false dichiarazioni: denunciate 21 persone

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto i carabinieri di Roma hanno denunciato 21 persone e hanno scoperto un danno erariale da 34.900 euro. è il bilancio di una indagine effettuata dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante con il supporto dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Roma.

Si tratta di persone appartenenti a dodici nuclei familiari diversi, resisi responsabili del reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto hanno omesso di comunicare procedimenti giudiziari a loro carico (nell'ambito dei quali alcuni sono stati destinatari di misure precautelari e cautelari) o fornito false dichiarazioni riguardo residenza o domicilio, rilevanti ai fini della revoca del reddito di cittadinanza, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in 34.900 euro

