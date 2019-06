Roma, per la nuova Fiera di Roma un servizio di bus navetta

Si inaugura la nuova linea bus di collegamento diretto tra la Stazione Termini e Fiera Roma, grazie alla partnership con SIT (Società Italiana Trasporti) e Carrani Bus. Il servizio di linea - attivato per ora nelle giornate in cui si svolgono in Fiera manifestazioni, eventi e concorsi - collega per la prima volta direttamente il centro della città con Fiera Roma. Un servizio da molte parti auspicato, che testimonia lo sforzo del polo fieristico di essere vicino ai cittadini per facilitare il raggiungimento della fiera. “In assenza di un collegamento ferroviario diretto con il centro della città - commenta Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Diretto generale di Fiera Roma - ci siamo organizzati autonomamente per offrire una soluzione concreta a tutti i nostri visitatori. Speriamo ben presto di poter contare anche sul supporto della Ferrovie - conclude Piccinetti.



Le corse sono 6 al giorno e prevedono, in ambo le direzioni, le seguenti fermate: Piazza Indipendenza (Stazione Termini); Fiera Roma ingresso Nord; Fiera Roma ingresso Est, Aeroporto Fiumicino (terminal 3, stallo 11); Fiumicino città (Piazza Gen.Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Il biglietto ha un costo di 6 euro con validità giornaliera.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.sitbusshuttle.com Giovedì 13 Giugno 2019, 18:30

