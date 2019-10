Roma, per l'Assistenza integrativa un convegno di Aglea alla basilica di San Paolo

Giovedì 17 Ottobre 2019, 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aglea Salus, Società Generale di Mutuo Soccorso, insignita del premio “Mutua Innovativa" nel 2018 al Bond Street Awards, anche quest’anno riafferma i suoi obiettivi mirando a confermare il suo ruolo ormai indiscusso nel panorama della mutualità Italiana, grazie alla fiducia accordata e consolidata dalle migliaia di assistiti che si affidano ad essa per la tutela dalla propria salute e per la tutela della salute dei propri cari.L'appuntamento con Aglea Salus e la rivoluzione digitale è per domani, venerdì 18 ottobre, nella Basilica San Paolo Fuori Le Mura, avrà luogo il convegno “Mutualità Innovativa”, l’occasione per conoscere le tematiche del settore attraverso la proiezione del sistema mutualistico attuale nel prossimo futuro, proiezione rivolta a garantire la sostenibilità progressiva. Informare è il cuore dell’evento, interverranno SCOR Life, Konsumer, FIMIV, Mater Dei - Paideia, Aglea Salus e altri professionisti che apporteranno un valore aggiunto al convegno. La partecipazione è gratuita e prevede la registrazione obbligatoria all’evento. Maggiori dettagli e form di registrazione al sito AGLEA