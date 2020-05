Roma, per i dipendenti comunali una polizza assicurativa contro il coronavirus

IPA in fase di completamento del piano risanatorio commissariale ha prontamente attivato una serie di iniziative a supporto degli iscritti e dei loro familiari.



Le iniziative tutte già rese operative stanno riguardando i seguenti campi di azioni:



Polizza Assicurativa Covid: trattasi di una copertura assicurativa che in modo totalmente gratuito IPA ha sottoscritto a beneficio di tutti i suoi iscritti di età anagrafica non superiore a 70 anni. Benefici della copertura sono:



Indennità da ricovero causato da infezione Covid-19;



Indennità da convalescenza ospedaliera causata da Covid-19;



Durata: annuale con godimento 01/02/2020 - 31/01/2021.



Impegno € 160.000,00



Misura di prestito speciale Covid: taglio massimo di € 1.500,00 da erogare agi iscritti che potranno dimostrare un effettivo danno economico determinato dalla pandemia



Impegno previsto: € 350.000,00



Sospensioni tecniche piani di ammortamento previsti in corso: misura valevole sia per prestiti fiduciari che bancari da attivarsi in presenza di oggettivo deterioramento della situazione economica e patrimoniale dell’iscritto.



Impegno previsto: € 400.000,00



Welfare alla famiglia: contributi economici alle famiglie con figli minori e/o studenti delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università. Le misure di welfare riguardano:



BONUS BABY SITTING – n. 500 contributi di € 500,00 ciascuno a genitori lavoratori, anche monoparentali, per la cura dei figli fino ad anni 14 (limite non previsto in caso di figlio con disabilità);



BONUS E-LEARNING – n. 300 contributi di € 200,00 per l’acquisto di strumentazione tecnologica per la didattica online (pc, tablet, portatili, ecc., con fotocamera e microfono);



BONUS CONNETTIVITA’ - n. 200 contributi di € 50,00 per l’attivazione di un abbonamento per la navigazione in rete (adsl, fibra, sim dati, ecc.)



Impegno previsto: € 320.000,00 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA