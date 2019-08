Pensionato tenta di investire rivale in amore: arrestato

Un pensionato romano di 68 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ad Acilia. Il 12 luglio scorso l'uomo aveva aggredito il suo rivale in amore colpendolo con un martello da muratore e poi aveva anche tentato di investirlo con l'automobile. La vittima, un 52enne residente a Dragoncello e compagno dell'ex moglie del pensionato, aveva riportato un trauma cranico e altre ferite che gli erano costate il ricovero in ospedale e una prognosi di 15 giorni. I carabinieri, intervenuti allora a seguito di una segnalazione anonima, hanno portato avanti le indagini in questo mese fino a risalire al movente passionale. A quel punto i militari hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare in carcere al pensionato che è stato colto da ipertensione cardiaca e quindi trasportato in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia. Piantonato sul posto l'uomo è stato dimesso dopo poche ore di osservazione e condotto a Regina Coeli. Giovedì 22 Agosto 2019, 11:14

