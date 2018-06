Roma, ingresso a pagamento: pedaggio per chi entra nell'anello ferroviario

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiama Congestion Charge ed è il termine inglese per definire un'area cittadina accessibile solo dietro ildi unè prossima a interdire al traffico dei mezzi di locomozione più inquinanti un'area che coincide a grandi linee con l'Anello ferroviario.Ad annunciarlo è stato Enrico Stefàno, Presidente della Commissione capitolina Mobilità: «Abbiamo esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'introduzione a Roma entro due anni della Congestion Charge, il sistema che porta a tariffare l'accesso nella zona dell'attuale anello ferroviario, VAM quindi in un'area poco inferiore a quella dell'attuale anello ferroviario, per i veicoli più inquinanti, così da ridurre la congestione stradale dovuta al traffico e avere delle risorse, degli investimenti per migliorare il trasporto pubblico».Annuncio fatto a margine della seduta di ieri, atta proprio ad esaminare la Proposta di iniziativa consiliare in materia di pedaggio per poter accedere ad un'ampia area semicentrale e centrale della Capitale. «Quindi - ha aggiunto Stefàno - è un tema importante, adottato già da altre città europee, come Londra e Milano. Su Roma è una sfida particolare per dimensione, perché parliamo di un'area di 30 km quadrati, quasi 500 mila abitanti e oltre 450 mila veicoli». Stefàno ha infine precisato «che c'è una delibera di indirizzo che ho preparato sulla quale non abbiamo dato parere oggi, ma semplicemente per consentire ai colleghi dell'opposizione di studiarsela e daremo parere nei prossimi giorni».Ma la reazione dell'opposizione, nella fattispecie del Pd, non si è fatta attendere: «La Giunta Raggi - scrive su Facebook Michele Anzaldi - vuole mettere una tassa da 120 euro su mezzo milione di romani? Lo dicano chiaramente e informino i cittadini con correttezza e trasparenza. Un pedaggio del genere, peraltro, interesserebbe molti più automobilisti, forse la quasi totalità dei romani, visto che chiudere l'anello ferroviario significherebbe in sostanza tagliare in due la città, senza aver neanche creato prima neanche nuovi parcheggi di scambio o un più funzionale sistema notturno di trasporto pubblico».