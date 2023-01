Roma bestiale, le pecore invadono la strada: traffico in tilt e automobilisti increduli. Ecco dov'è successo

Un'invasione in piena regola. Un gregge di pecore attraversa la strada e blocca il traffico, tra lo stupore degli automobilisti. Una scena da poesia bucolica, in una strada di Roma. E mentre la parte Nord è tediata dai cinghiali senza controllo, nella zona Sud della Capitale sono le pecore a farla da padrone.

Pecore in strada al Municipio IX

La scena si è presentata in via del Casale Zola, una traversa di via della Cecchignola, in zona Fonte Meravigliosa. Sabato pomeriggio il traffico si è bloccato per l'attraversamento incontrollato di un gregge di pecore, libere di scorazzare sulla strada, come fossero in aperta campagna. Increduli gli automobilisti, rimasti fermi diversi minuti per non rischiare di danneggiare le macchine o investire gli ovini. Quando si è concluso l'attraversamento il traffico ha ripreso regolarmente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 17:14

