Là dove c'era l'erba ora ci sarà una capretta. O forse una pecorella. Dove non arriva il servizio Giardini del Comune potrebbero spuntare gli animali erbivori. E così il Comune a Cinque Stelle si trasforma nella fattoria degli animali. La situazione dei parchi e delle ville storiche cittadine, d'altronde, è quello che è: erba altissima e rigogliosa. Una savana Capitale.

La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E' un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante

. Lo ha detto l'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, rispondendo alle domande degli utenti su Facebook. Una notizia subito rilanciata dall'agenzia Dire.



Sullo sfalcio del verde, Roma

pur avendo una buona programmazione, ha bisogno di ulteriori risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini

, ha aggiunto Montanari, che ha anche parlato delle adozioni delle aree verdi da parte dei cittadini.



Dopo il Pd, con il vicesegretario regionale Enzo Foschi, ironizzano:

«Dopo i gabbiani che in mancanza di una normale raccolta dei rifiuti, si sostituiscono ai netturbini per pulire le strade, oggi è la volta delle pecore. La domanda quindi sorge spontanea: contro le zanzare che affollano le nostre case d'estate, Raggi ci fornirà un geco mangia insetti?».