Roma, l'uso di pecore in funzione tosaerba diventa realtà

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'uso di pecore in funzione tosaerba diventa realtà. Ieri ad ufficializzare questa possibilità, già preannunciata dall'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, è stato un protocollo d'intesa firmato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente di Coldiretti Lazio David Granieri. Il Campidoglio ha già individuato venti aree verdi di periferia in cui gli agricoltori sono autorizzati a sfalciare l'erba gratuitamente con mezzi propri e a prelevarla per destinarla l'alimentazione degli animali: si va dal parco degli Acquedotti al parco del Pineto, dal parco d'Aguzzano a quello di Centocelle fino alla Tenuta dell'Inviolatella. Escluso dall'accordo il centro cittadino.Roma, con i suoi circa 42 milioni di metri quadrati di verde è la Capitale più verde di Europa, nonché il Comune agricolo più grande d'Italia. Proprio puntando su questo, Raggi vuole «recuperare la vocazione agricola» del territorio: «La questione delle pecore è stata molto enfatizzata, vengono usate in altre città italiane e europee senza alcun clamore. E' una delle iniziative e riguarda la cura delle aree verdi agricole o di campagna, quella parte di cintura spesso abbandonata a se stessa» e per cui si prevede la «pulizia sia attraverso mezzi meccanici, sia attraverso l'ecopascolo», afferma la prima cittadina. Poi la promessa: «Non porteremo le pecore al centro di Roma, ma restituiremo loro le aree sottratte in passato: la campagna romana».Anche l'assessore Montanari sottolinea come «l'ecopascolo non sostituisca il Servizio Giardini. Per la gestione del verde sono in campo una pluralità di azioni». Molto soddisfatto Granieri che, però, tiene a precisare che gli ovini «non vengono ingaggiati. Questo animale funziona molto bene nella prevenzione, non è un taglia erba', viene curato e mangia a testa bassa, non è possibile fargli mangiare erba alta un metro...Dovremo valutare le aree in cui le pecore potranno essere utilizzate».riproduzione riservata ®