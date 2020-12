Paziente da 200 kg impossibile da trasportare per il 118: arrivano i pompieri e lo calano dalla finestra

Questa mattina alle ore 11 circa presso via Tardini 5, in zona Boccea a Roma, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 per prestare occorso a una persona. Le difficoltà a cui hanno dovuto far fronte sono state causate dal peso del paziente, superiore ai 200 kg, che non ha permesso al 118 di farlo uscire dalla porta di ingresso dell'appartamento. Grazie all'esecuzione della manovra Saf insieme dell'autoscala As1, i soccorritori sono riusciti a consegnare al personale sanitario la persona, che è stata trasportata in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 14:47

