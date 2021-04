Roma, paura fuori dall'ufficio postale: esce e spara due colpi di pistola scacciacani in aria

Momenti di paura a Roma. È uscito dall'ufficio postale in via Nomentana a Tor Lupara e ha iniziato a sparare con una pistola. Il gesto dell'uomo, ieri alle 12.45, ha seminato il panico tra la gente ed è stato notato da un agente della polizia del commissariato San Basilio libero dal servizio che ha chiesto l'intervento di colleghi.

Circondato dagli agenti ha consegnato l'arma che è risultata essere una pistola scacciacani. Portato in commissariato il protagonista non avrebbe spiegato il motivo del gesto ed è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.

Alla domanda sul perché avesse sparato scatenando il panico l'uomo, un 40enne pare residente proprio a Tor Lupara, non ha dato spiegazioni.

