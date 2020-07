Roma, paura a Castel di Guido: tre case evacuate per maxi-rogo di sterpaglie vicino alle case

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo i tanti roghi che si sono succeduti dalla scorsa settimana. Le fiamme questa volta hanno colpito al zona di Castel di Guido con un vasto rogo che ha coinvolto auto e lambito anche le case, tre delle quali sono state evacuate. Una grande nuvola di fumo, complice il vento, si levata ed è stata visibile per ore in gran parte della zona ovest di Roma. Il 20 luglio ben quattro grandi incendi, sempre alimentati sa sterpaglie, hanno interessato il Parco degli Acquedotti, Tor di Valle, Infernetto e Mostacciano.Era intervenuto il Municipio IX consigliando agli abitanti della zona di tenere chiuse le finestrea causa del fumo denso. Una colonna di fumo si era levata anche per il rogo a Mostacciano, fortunatamente lontano dalla pineta di Castelfusano, mentre ettari di terreno del Parco degli Acquedotti sono andati in fumo in un altro incendio.Oggi il rogo a Castel di Guido che ha impegnato squadre dei vigili del fuoco ed anche un elicottero. I tanti roghi hanno scatenato anche al polemica politica sul piano estivo anti roghi del comune di Roma.perché la situazione si aggrava di ora in ora», dice il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. «Un mix letale di mancanza di controllo nei campi rom, del traffico di rifiuti illegali unito all'incuria del verde e dell'assenza di bonifiche hanno prodotto una situazione allarmante in tutto il quadrante Sud della Capitale. Non facciamo altro che denunciare inadempienze da mesi, senza avere una risposta concreta da parte della Giunta Raggi, manca la manutenzione del verde, manca l'organico per il controllo delle aree come nel caso della Centrale Operativa Interforze - C.O.I. a Catel Fusano, manca la guardiania nei campi rom», aggiunge., uno dei settori risultato più infiltrato dall'inchiesta sul Mondo di Mezzo. A disposizione per il riassetto del verde cittadino, e la conseguente prevenzione degli incendi in periodo estivo, ci sono ora 38 milioni di euro.