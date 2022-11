Incredibile a Roma, scendono dal treno e trovano i cancelli chiusi: passeggeri intrappolati in stazione

di Redazione web

Sono scesi dal treno, ma sono rimasti intrappolati nella stazione di La Storta, a Roma. I passeggeri della linea ferroviaria Fl3, infatti, hanno trovato chiuso uno dei cancelli per uscire e sono rimasti chiusi per diversi minuti, prima che il personale in servizio venisse ad aprire loro la porta. Alcuni dei passeggeri, impazienti per l'attesa, sono usciti scavalcando le reti di protezione, come hanno documentato due video diffusi sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas.

Intrappolati

I fatti risalgono a venerdì 25 novembre e ha interessato i pendolari che saliti alla stazione Tiburtina di Roma erano diretti verso Viterbo; tra le fermate intermedie anche quella a La Storta, nel quadrante nord della capitale, dove i passeggeri si sono ritrovati davanti alle sbarre della stazione, increduli della situazione surreale. Per uscire è stato richiesto l'intervento del personale di stazione che ha riaperto la porta sbarrata.

Inchiesta interna

Rfi, fa sapere in una nota, che la stazione di La Storta non era del tutto chiusa, perché provvista di un secondo cancello che regola l'entrata e l'uscita. Intanto RFI ha avviato un'indagine interna e sta visionando i filmati interni per verificare cosa sia accaduto e chi abbia chiuso il cancello: se cioè sia stato l'errore di un dipendente o lo scherzo di qualcuno.

Domenica 27 Novembre 2022

