Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta

Roma non smette mai di stupire non solo i turisti che ogni giorno visitano la città eterna e ne restano esterrefatti dalla sua bellezza, ma anche milioni di cittadini che ancora oggi fanno delle scoperte pazzesche sul posto in cui sono nati e cresciuti.

Roma, "Donne di altri pianti e pesci volanti": l'arte di Chiara Susanna Crespi nella Capitale dal 6 gennaio

Mister Ok, il suo 35esimo tuffo nel Tevere (a 70 anni): «Toccatemi dopo il salto, porta fortuna»

Il passaggio segreto

Avete mai sentito parlare del passaggio segreto in prossimità della Fontana di Trevi? Chiunque lo percorra rimarrà a bocca aperta per la sua magnificenza e storia che racchiude. Si tratta della Galleria Sciarra è un edificio liberty che si trova tra la via del Corso e la Fontana di Trevi.

Chiunque ne venga a conoscenza resta estasiato da tale bellezza, soprattutto per il suo passaggio pedonale coperto in tempi passati era un complesso unico collegato al Palazzo Sciarra Colonna. Si tratta di un elegante struttura architettonica simbolo di un concetto urbanistico moderno poiché è stato costruito alla fine del XIX secolo, quando la capitale del Regno d’Italia passò da Firenze a Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: — A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato, è nascosto nel traffico della città

Selvaggia Lucarelli, paura in vacanza in Nepal: «Da qui in poi Lorenzo mi ha impedito di documentare». Cosa è successo https://t.co/SJTMiSKjil — Leggo (@leggoit) January 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA