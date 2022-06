Roma, spuntano manifesti del movimento pro-vita con il volto di Pasolini: «Sono contro l'aborto» FOTO

Nuovi manifesti del movimento pro vita in giro per Roma. Per le vie della città sono apparsi dei manifesti del movimento per la famiglia contro l'aborto con l'immagine di Pier Paolo Pasolini. Un'associazione legata alle parole dello scrittore che si schierò da subito contro la legalizzazione dell'aborto non considerandolo di fatto un diritto delle donne.

«Sono però traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», così è riportato sul maifesto, un virgolattato dello scrittore che quando furono indetti i referendum dei radicali si disse favrevole a tutti, tranne proprio a quello dell'aborto. Un pensiero ripreso dal movimento pro vita che ha "assoldato" come divulgatore del loro messaggio proprio Pasolini

