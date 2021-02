Partitella a piazza della Minerva. L’Elefantino preso a pallonate

Niente erba sintetica e porte, la partita di calcetto si gioca in strada nel cuore di Roma. E a essere presa di mira, ancora una volta, è piazza della Minerva, alle spalle del Pantheon. Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 15, un gruppo di giovani ragazzi ha deciso di sfidarsi a colpi di pallone in centro storico, improvvisando il campetto intorno a una delle sculture più celebri della capitale.

La statua dell’Elefante in piazza della Minerva, capolavoro di Gian Lorenzo Bernini: l’opera, che sorregge sul dorso uno degli obelischi egizi di Roma, è finita al centro di una nuova bravata, diventando bersaglio di parate mancate e pallonate mal assestate.



Il tutto in barba al Covid e alle misure restrittive imposte per contenere la circolazione del virus e la diffusione dei contagi, e con il rischio di un nuovo sfregio al complesso monumentale. Mentre in piazza a controllare il rispetto delle restrizioni e del patrimonio artistico della città non c’era nessuno. Proprio l’Elefantino di piazza della Minerva era stato infatti già oggetto di atti vandalici alcuni anni fa. Era novembre del 2016 quando - dopo il restauro compiuto tra il 2011 e il 2012 - fu ritrovato a terra, ai piedi della statua, un frammento di una zanna e altri segni furono rinvenuti accanto alla zona danneggiata. La parte caduta fu posta sotto sequestro giudiziario, mentre la Sovrintendenza si occupò di monitorare lo stato conservativo del monumento stimando, per risistemare la statua, una spesa tra i 1500 e i 2500 euro. La Procura di Roma avviò un’indagine.



Immediati furono anche gli interventi in campo da parte della sindaca, Virginia Raggi, e del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. «L’immagine della statua deturpata ferisce tutti i romani - aveva commentato la prima cittadina - Per noi la tutela del patrimonio della città è vitale». Mentre Franceschini aveva aggiunto: «Si può fare più prevenzione, soprattutto nei luoghi che hanno capolavori nelle piazze, i Comuni dovrebbero lavorare di più sulla videosorveglianza».

