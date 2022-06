Roma, parte il Village Celimontana: 100 concerti per un'estate di musica ed energia

La musica torna ad essere la protagonista dell’estate romana con il Village Celimontana che dal 4 giugno al 28 agosto sarà il centro delle notti capitoline con un cartellone ricco di artisti di grande livello. Un Festival carico di energia e positività che oltre a proporre tantissimi eventi diventa anche un importante luogo di aggregazione e condivisione sociale. Location ideale per questa kermesse, la suggestiva cornice di Villa Celimontana che da anni è tornata a essere uno dei fulcri della vita notturna e culturale di Roma.

Leggi anche > Roma, bufera sul comandante dei vigili Angeloni: «Doveva essere accanto a Gualtieri e non sfilare»

In questa settima edizione, lo swing sarà l’attore principale e porterà con sé una forte carica di allegria, alternando le lezioni di ballo offerte dalle migliori scuole e i live delle grandi big band. Non mancheranno inoltre i concerti rock’n roll, con le migliori band locali, le serate a tema, i grandi gruppi internazionali e soprattutto i brunch Storia e Musica del sabato e della domenica, all’ora di pranzo. Spazio anche alle rassegne tematiche come il Gipsy Mini Fest, il Botequim De Maria "That Night In Rio!" e il Roman Classic Jazz Festival, che di volta diventeranno i protagonisti del Village Celimontana. La rassegna aprirà i battenti il 4 giugno con l’orchestra Ials Jazz Big Band diretta da Gianni Oddi, con la voce di Pamela Laceranza.

Quest’anno il Village Celimontana celebra i 100 anni della nascita di Doris Day e Judy Garland, due dive del grande schermo, icone di un cinema del passato, nonché figure poliedriche e versatili legate al mondo del jazz, dello swing e del musical. A rendere omaggio a queste due dive, ci saranno alcuni grandi musicisti noti nel panorama musicale italiano, accompagnati dalle loro band. Tra questi Gigi & Nowadays Orchestra, che porterà in scena un concerto dedicato alla figura di Judy Garland, e Valeria Rinaldi che dedicherà una serata a queste due icone del jazz. Tra gli altri concerti quello di Cristiana Polegri, che canterà Ornella Vanoni, e Samantha Iorio, da tempo corista di Mario Biondi, che proporrà uno spettacolo dedicato alla figura di Whitney Houston.

Gli eventi ricorrenti

Tra i principali appuntamenti del Village Celimontana tornano i Brunch Storia e Musica, vero e proprio fiore all’occhiello della kermesse, unico nel suo genere in tutta la capitale. Sul palcoscenico grandi artisti che alla musica suonata alterneranno racconti, storie e aneddoti legati alle principali figure del jazz e non solo. La domenica sera largo all’energia del “Bevo solo Rock’n’roll”, una serata a tema per tornare negli anni ’50, tra lezioni di ballo e performance live di grande impatto scenico. Il lunedì carta bianca a Claudio Gregori in arte Greg, cantante, comico, attore e conduttore radiofonico che ogni volta proporrà uno spettacolo diverso alternando serate a tema, concerti rock’n roll e nuove band presenti nel territorio romano. Il martedì torna la serata Swing Swing Swing con le travolgenti lezioni di Lindy hop, Charleston, tip tap e a seguire i le band più energiche della capitale. Nel fine settimana invece l’appuntamento è i con grandi artisti di livello nazionale e internazionale come Max Paiella, Gianluca Guidi, Adika Pongo, Mario Donatone, Lino Patruno e tanti altri.

Gipsy Festival

Il Village Celimontana apre le porte al Jazz Manouche con il Gispy Festival che si terrà dal 15 al 17 luglio. Ad aprire questa rassegna gli Hot Club Roma, mentre sabato 16 luglio sul palco ci sarà Leila Duclos, astro nascente della chitarra Manouche, accompagnata per l’occasione da Massimo Barella. Nei brunch del sabato e della domenica si alterneranno il Daniele Corvasce Manouche Trio e Renato Gattone che presenta lo spettacolo Ti racconto Django Reinhardt.

Botequim De Maria "That Night In Rio!"

Un viaggio nell’America Latina, tra musica, profumi e culture di una terra lontana. Tutto questo è Botequim De Maria "That Night In Rio!", una festa in onore del Brasile che porterà sul palco alcuni dei più grandi interpreti della musica carioca presenti nel territorio italiano. Il festival si terrà dal 10 al 14 di agosto e comincerà con il live di Silvia Manco: Bossa & Samba vibs, per proseguire con il concerto di Eddy Palermo, uno dei più quotati esponenti della chitarra jazz e bossa nova, protagonista anche nel brunch del sabato successivo. Chiudono la rassegna Maria De Freitas e Mafalda Minnozzi in uno speciale ed emozionante appuntamento con Storia e Musica.

Roman Classic Jazz Festival

Dal 15 al 20 agosto torna il Roman Classic Jazz Festival, uno degli eventi più attesi che riporterà il pubblico alle atmosfere degli anni ’20 e ’30 in un percorso musicale che spazia tra il dixieland e lo swing. Direttore artistico di questa “rassegna nella rassegna” sarà Lino Patruno che aprirà questa settimana di musica il giorno di ferragosto, con il suo Jazz Show. A seguire la Bixie Big Band, protagonista durante il martedì dello Swing Swing Swing, mentre Pepper And The Jellies andranno in scena nella giornata successiva. Da non perdere inoltre l’Acoustic Swing Trio con special guest Bepi D’Amato. A chiudere questo capitolo ci sarà Lino Patruno, questa volta alla testa dei suoi Blue Four e nel brunch che si terrà la domenica successiva. Il Village Celimontana si terrà a Villa Celimontana, ingresso libero in via della Navicella 12. Per dettagli www.villagecelimontana.it.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA