Parco della vergogna, dopo la denuncia di Leggo arrivano gli addetti del Comune per tagliare l'erba nel giardino dedicato a Riccardo

Riccardo non deve vedere l’abbandono di quel parco. Finché resta in quelle condizioni, il nome di mio figlio lì non ce lo lascio

Una piccola, grande vittoria per tutta. Dopo la denuncia di Lorena Loiacono per Leggo, infatti, ilha deciso di inviare tre addetti allaper restituire un minimo di decoro al, nel quartiere Laurentino, abbandonato all'incuria da due anni.L'ultimo intervento nell'area verde delrisaliva infatti al 2018 e, negli ultimi due anni, l'erba era cresciuta a tal punto da coprire le attrezzature per i bambini e da rendere tutta l'area di fatto inaccessibile ai cittadini. Una situazione vergognosa, a tal punto da far ribattezzare l'area "" e spingere i genitori di, ragazzo morto a 15 anni nel 2002 in un incidente stradale, a coprire la targa che lo ricorda con un telo nero di plastica. «», aveva spiegato mamma Rosaria a Leggo.Il papà di Riccardo, Charlie, aveva anche provato a pulire l'area, tagliando l'erba ormai divenuta altissima, insieme ad alcuni volontari. Il Comune di Roma, però, glielo aveva impedito, per motivi di sicurezza. E così il "Parco della Vergogna" era rimasto abbandonato dall'ultimo intervento di manutenzione, realizzato nel 2018 da alcuni detenuti. Dopo la denuncia di Leggo, però, il Campidoglio ha deciso di intervenire per restituire l'area verde ai cittadini e restituire un dignitoso ricordo di Riccardo, oltre che una necessaria forma di rispetto verso il dolore dei suoi genitori.