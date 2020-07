Ripulito il parco di Riccardo. Dopo la denuncia di Leggo bonifica nel giardino dedicato al ragazzo morto. La mamma: «Ora sarà felice»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 08:56

Ha preso la scala, è salita fin lassù e, con tutta l'emozione che solo una mamma può avere, ha scoperto la targa, con il nome del figlio morto, togliendo quella plastica nera che lei stessa aveva messo per coprirla. Poi l'ha pulita, quasi accarezzandola, per levare via la sporcizia che nel tempo l'aveva ingrigita. L'ha fatta tornare a splendere, sotto al sole. Mentre, tutto intorno, quel giardino tornava a vivere. Ieri mattina infatti, un'area verde con un parco giochi intitolata al 15enne che perse la vita in un incidente stradale nel 2002.Gli operatori, con il furgone del servizio giardini, sono intervenutiche ha raccontato come quella plastica nera, che copriva il nome di Riccardo, portasse con sé tutto lo sdegno di una madre per lo stato di abbandono in cui versava il giardino di suo figlio, con sterpaglie alte due metri e sporcizia ovunque. Il papà di Riccardo aveva anche provato a fare da sé con un gruppo di amici volontari ma non gli era stato permesso, per motivi di sicurezza. E allora quel giardino era diventato una discarica, proprio difronte al municipio 9, con i rovi che coprivano i giochi per i bambini e le panchine per sedersi, ma nascondevano anche rifiuti, bottiglie rotte e cartoni. Di quel Giardino, in memoria di Riccardo, restava quindi solo una discarica tanto che la mamma Rosaria, esasperata da quel degrado, un giorno ha deciso di prendere una scala, per coprire la targa di marmo con il nome del figlio. Con un solo pensiero in testa: «Finché il giardino resta così, mio figlio qui non ce lo lascio». Quella stessa scala, però, ieri è servita finalmente per scoprire la targa: «Sono felice e sicuramente lo è anche Riccardo. Non potevo passare qui, tutti i giorni, e vedere il giardino ridotto così: mio figlio non se lo meritava. Adesso che tutto è pulito chiederemo il permesso per poter fare piccoli interventi e mantenerlo sempre così. Le famiglie possono tornare a portare qui i bambini, questo ci rende felici e orgogliosi».Il parco giochi infatti, ridotto in quello stato, era inavvicinabile: adesso i bambini del quartiere possono tornarci. Ieri gli operatori hanno anche potato l'albero vicino alla targa perché, con i suoi rami incolti, la nascondeva agli occhi dei passanti. Ora possono di nuovo vederla tutti: è tornata finalmente come Riccardo meritava che fosse.