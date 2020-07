Genitori coprono la targa dedicata al figlio nel parco del degrado. Baglio (Pd): «Mozione per ripristinare la manutenzione»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 15 July 2020, 14:37

«Quello che sta accadendo nel IX Municipio è riprovevole. Il parco giochi intitolato a RiccardoCino, ragazzo di 15 anni che nel 2002 ha perso la vita in un tragico incidente, è nel completo degrado». Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio commenta la vicenda di degrado sollevata sulle pagine di Leggo «Erba alta e secca, giochi dismessi, panchine divelte e cumuli di rifiuti. Questo è ciò che rimane della memoria di quel ragazzo: solo incuria e mancanza di rispetto. La mamma dell'adolescente Riccardo, per dolore e per rabbia, ha deciso di coprire la targa di marmo, non vuole che suo figlio, anche se simbolicamente, assista a uno spettacolo del genere. Siamo vicini ai genitori e capiamo le motivazioni di questo gesto tanto forte quanto sensato, un grido d'aiuto verso un'amministrazione indifferente alla città e insensibile all'intima sofferenza dei cittadini romani. Ho predisposto una mozione affinchè venga ripristinata la manutenzione del parco e venga la bellezza e la memoria al giovane Riccardo Cino», ha concluso Baglio.