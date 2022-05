Roma, il parco pubblico a Torrevecchia allagato da giorni. Giannini (Lega): «Diventerà piscina comunale?»

Roma, un parco pubblico a Torrevecchia allagato da giorni. Succede al parco Nicholas Green di via Odoardo Giove, dove l'area giochi per bambini non è più accessibile: a denunciarlo Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.

«Il sindaco Gualtieri e la minisindaca Giuseppetti probabilmente devono aver pensato che, in fondo, con l'arrivo dell'estate, potrebbe sempre fare comodo una nuova piscina comunale in zona Torrevecchia... Lo diciamo perché, nonostante le ripetute segnalazioni, il parco Nicholas Green, sito in via Odoardo Giove, allagato da giorni a causa di una fontanella ostruita, non è ancora stato messo in sicurezza» - la denuncia di Daniele Giannini, che oggi si è recato sul posto per un sopralluogo - "Il degrado, scherzi a parte, continua a farla da padrone in tutto il territorio del XIII Municipio. Sollecitiamo pertanto le istituzioni, locali e non, a intervenire tempestivamente per rendere fruibili le aree verdi come quella in questione, perché per anziani, bambini e famiglie sono spesso l'unica valvola di sfogo di territori periferici che già devono far fronte a tante criticità tipiche dei quartieri di periferia, che - conclude Giannini - con questa amministrazione di sinistra non sono certo migliorate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 15:17

