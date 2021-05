Zingaretti inaugura il parco Anna Magnani, al Tiburtino III anche il murale dedicato all'attrice

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato il nuovo Parco Anna Magnani e un murale dedicato alla grande attrice romana nel quartiere del Tiburtino III.

All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il direttore degli Affari Istituzionali della As Roma, Stefano Scalera, il direttore della Fondazione Roma Cares, Francesco Pastorella, e il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano.

Il nuovo parco attrezzato con area verde, realizzato da Ater Roma e cofinanziato dalla Regione Lazio con un investimento di 250 mila euro, è ubicato tra via della Vanga e via Tagliacozzo. Il playground, dopo un primo intervento di bonifica con la rimozione di rifiuti, vecchie recinzioni e sterpaglie, è stato dotato di uno spazio ludico per bambini, un campo da basket, un percorso fitness e vialetti interni. E’ stato inoltre realizzato un impianto di illuminazione a led e sono stati piantumati circa 80 nuovi alberi e 250 arbusti.

E’ stato poi inaugurato un murale dedicato ad Anna Magnani finanziato dalla Fondazione Roma Cares della As Roma e realizzato dall’artista Lucamaleonte sulla parete di un edificio Ater in Mozart, di fronte al nuovo parco attrezzato.

L’opera fa parte di un progetto frutto di un accordo tra Regione Lazio, Fondazione Roma Cares della As Roma e Ater Roma, che prevede la realizzazione di altre opere dedicate a storici volti della romanità in diversi quartieri della città, dove sono presenti edifici Ater.

