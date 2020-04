Roma e Fase 2, la beffa dei parchi e delle ville: potrebbero essere aperte solo di mattina

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 09:23

I romani aspettano questo momento con impazienza. L'ora X scatterà con il 4 maggio. Stiamo parlando della riapertura delle ville e dei parchi della Capitale. Su Il Messaggero in edicola oggi ne parla Camilla Mozzetti, spiegando quale sia l'orientamento del Campidoglio in merito. Proprio per il 4 maggio, scrive Mozzetti, “dovrà sciogliere il nodo sulla riapertura dei parchi e delle Ville storiche della Capitale, garantendo - secondo le linee dettate dal governo con l’ultimo Dpcm del 26 aprile - in primis i controlli anti assembramenti e dando alle persone la possibilità di fruire di spazi verdi curati e puliti”.Roma può vantare oltre 40 ville storiche, senza annoverare i giardini, alcune enormi, come nel caso di Villa Pamphili che ha un’ampiezza di ben 184 ettari. E al netto della responsabilità individuale controllare che in una zona talmente grande non si disputino partite di calcio o di pallavolo o ancora vadano in scena pic-pic è un’impresa titanica. Domani, secondo quanto riporta il Messaggero, è prevista una riunione alla quale dovrebbe partecipare anche la sindaca Raggi.Tra le ipotesi su cui starebbe riflettondo la giunta c'è quella - un po' beffarda per molti cittadini capitolini - di riaprire le ville e i giardini solo per alcune fasce orarie. Ovvero aprire i cancelli al mattino, intorno alle 8 e chiuderli poi alle 13/14. Il beneficio potrebbe essere duplice: non procedere con la restrizione e dunque prolungare la chiusura dei polmoni verdi di Roma, garantendo alla popolazione le possibilità previste dal governo, e avere la certezza di poter controllare le zone, agevolati dal fatto che proprio al mattino i potenziali gli utenti liberi di accedere ai parchi sarebbero sicueramente meno rispetto a quelli del pomeriggio. E' esclusa l'ipotesi che si riapra “tutto e subito”.