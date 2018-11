"Pizzo" per il parcheggio: da Ponte Milvio all'Eur, ecco i regni degli abusivi

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le più vessate dai parcheggiatori abusivi sono le donne, immaginate come più deboli e facili da intimidire, ma questa volta a denunciare il posteggiatore irregolare che la insultava e minacciava è stata proprio una ragazza, una studentessa di 25 anni, che lo ha fatto arrestare dai carabinieri, senza paura. È successo la sera di Halloween in via Ostiense, nella zona dei locali e della movida. La ragazza aveva appena parcheggiato regolarmente sulle strisce blu la sua Reanult Twingo ed era in compagnia di un'amica, quando all'improvviso, K. Y., marocchino di 38 anni, nullafacente e pluripregiudicato, le si è avvicinato con insistenza pretendendo il pizzo: «Dammi i soldi», insisteva. La studentessa ha reagito: «Non ci penso nemmeno, pago il ticket e basta». Quello per tutta risposta ha cominciato a insultarla e a minacciarla: «Ti prendo a calci la macchina, te la distruggo».Allora, la studentessa ha preso il telefonino e ha chiamato il 112. In un attimo sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile che era già in zona per garantire la sicurezza nell'area, iperaffollata di giovanissimi e non solo. I carabinieri hanno subito fermato lo straniero che ha cercato anche di scappare, facendogli scattare le manette ai polsi con l'accusa di estorsione. Processato per direttissima ieri mattina è stato condannato a un anno e mezzo, ma comunque scarcerato.In primavera, sempre l'Arma aveva smantellato un'organizzazione che gestiva il racket dei parcheggi all'Eur, una delle zone più flagellate, alla cui guida c'era una calabrese di 71 anni, soprannominata Donna Rosa. Sotto di lei 11 posteggiatori, tutti denunciati. Non era l'unico business messo in piedi: in un appartamento di Torpignattara favoriva la prostituzione di alcune donne. Dall'inizio dell'anno gli agenti del Gipt (gruppo intervento pronto traffico ) e del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) della Municipale hanno effettuato ben duemila controlli. Si tratta di verifiche scattate motu proprio o partite da segnalazioni dei cittadini, a cui se ne aggiungono più o meno altrettanti effettuati dai singoli Gruppi territoriali. Appena eletta la sindaca Virginia Raggi aveva indicato la presenza dei parcheggiatori abusivi nelle strade e nelle piazze come uno dei fenomeni più odiosi per i cittadini e, quindi, tra i primi da debellare.A oggi, però, il Regolamento di polizia urbana che dovrebbe prevedere il daspo urbano per chi pretende soldi per un posteggio è ancora fermo al palo negli uffici del Campidoglio, senza essere approdato in Giunta. Attualmente contro gli irregolari si procede con una sanzione amministrativa, che va dai 1.000 ai 3.500 euro e che può raddoppiare nel caso di recidiva. Contemporaneamente vengono confiscate le somme trovate in loro possesso. Anche se è facile aggirare questo provvedimento: appena intascata la somma, i parcheggiatori vanno a depositarla in qualche anfratto, dietro a un muretto, sotto a un cespuglio. Non basta.Spesso chi viene multato è nullafacente o senza fissa dimora e notificargli l'atto diventa quasi impossibile. Solo nel caso in cui si profili un reato - e quindi la vittima denuncia la tentata estorsione o le minacce subite - si agisce penalmente. Basta farsi un giro per la città, da Nord a Sud, passando per il Centro e le periferie e lo scenario è desolante: i posteggiatori sbucano davanti agli ospedali (ieri sulla Gianicolense in prossimità del San Camillo o al Gianicolo all'ingresso del Bambino Gesù era pieno) o ai cimiteri (il piazzale del Verano è solitamente assediato); nelle piazze della movida di Trastevere e Testaccio; a Ponte Milvio e nei dintorni dello Stadio Olimpico dove oltre alle partite si svolgono concerti ed eventi. Per gli automobilisti romani l'ennesimo balzello condito da minacce e paura a cui nessuno riesce a mettere la parola fine.