Il pianto del Papa in piazza di Spagna per l'Immacolata e l'albero a luci fotovoltaiche in piazza Venezia: via al Natale

Il Natale entra nel vivo e tornano le tradizioni in piazza, tanto care ai romani: dalla preghiera del Papa al mercatino di Piazza Navona.

FRANCESCO Ed è proprio il pianto di Papa Francesco per l’Ucraina, davanti alla statua dell’Immacolata a piazzati Spagna, l’immagine piu forte del ritorno pot Covid del Pontefice tra la folla: negli ultimi due anni, infatti, Francesco si era recato da solo in preghiera all’alba, invece ieri ha avuto accanto a sé tanti romani e turisti, dopo essere stato in Santa Maria Maggiore davanti all’icona della Salus Populi Romani.

NEL CAOS Purtroppo tra i fedeli in attesa si sono registrati alcuni malori: si è creato un vero e proprio ingorgo in strada, a piedi.



ACCENSIONE Nel tardo pomeriggio il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato le suggestive luci del Centro, accendendo l’Albero di piazza Venezia e le luminarie di via del Corso. Entrambe le iniziative sono inserite nel progetto “Accendiamo la Sostenibilità, Roma by Light” curato da Acea: l’illuminazione dell’albero in piazza Venezia è alimentata dall’impianto fotovoltaico, consente un risparmio energetico atteso di 27 kWh giornaliero e permette una riduzione delle emissioni di CO2 di 17,55 Kg al giorno che equivalgono a 526 kg di CO2 per l’intera durata delle feste.



SHOPPING Partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’acquisto dei regali fino al Natale, con un fiume di persone che ha invaso le strade Centro, approfittando anche della prima giornata di mezzi pubblici gratuiti, un’iniziativa che si ripeterà nei prossimi fine settimana.

PIAZZA NAVONA DOC Per i romani quest’anno c’è anche il ritorno, tanto atteso, del mercatino natalizio di piazza Navona inaugurato dal sindaco Gualtieri e dall’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli: una festa per i più piccoli con la giostra e tante attività ludiche, tra banchi artigianali e a km zero, che vendono prodotti locali e di qualità controllata.

