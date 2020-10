Manifestazione in piazza della Rotonda a Roma dove stamattina, martedì 27 ottobre, si sono riuniti i gestori di diverse palestre, piscine e scuole di danza. L'iniziativa per manifestare contro la chiusura degli impianti sportivi imposta dal nuovo Dpcm. «Abbiamo speso tanti soldi per riaprire, i nostri impianti sono sicuri». Una delegazione di manifestanti sarà ricevuta da premier Conte.

