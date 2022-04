Roma, palpeggia una 18enne in un locale a San Lorenzo: 54enne arrestato

Ha palpeggiato una ragazza all'interno di un locale nel quartiere San Lorenzo a Roma scatenando un parapiglia e finendo arrestato per violenza sessuale.

A finire in manette è stato un 54enne italiano il quale, nella notte tra giovedì e venerdì in via dei Sardi, all'interno del locale, ha marcatamente palpeggiato una ragazza appena 18enne. Sul posto sono stati chiamati gli agenti delle Volanti che, dopo aver accertato cosa fosse accaduto, su disposizioni del pm di turno, hanno arrestato l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 10:41

