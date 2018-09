Palina Atac cede e colpisce donna in testa: trasportata in ospedale

Tragedia sfiorata ieri sera in largo Caravillani 1, in zona Cornelia,: alle 20.30 circa unaè statada unadi una fermatacrollata all'improvviso. La donna di 51 anni è stata trasportata in codice giallo all'Aurelia Hospital. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale XIII Gruppo Aurelio.LEGGI ANCHE