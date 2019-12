Natale glamour a Palazzo Ruspoli fra bollicine, arte e Anna Fendi

Come trascorrere il capodanno 2020 a Roma

Domenica 22 Dicembre 2019, 14:24

La sera del 19 dicembre ha debuttato “”. Le Principesse, Maria Pia e Giacinta Ruspoli, per la prima volta hanno aperto le porte diad un evento privato e hanno accolto gli ospiti della festa di Natale più glamour della Capitale. Un evento, pensato da Lea Gasparoli, in cui la passione per lee per le eccellenze enogastronomiche, ha trovato una connessione con l’Gli chef e i pastry chef di Piccadilly Banqueting, infatti, si sono esibiti in uno sweetcooking realizzando dal vivo panettoni, dolci decorati e cake design. Vere opere d’arte che hanno deliziato il palato e la vista dei numerosi ospiti della residenza, i quali a fine serata sono stati omaggiati dal maestro Marco Marciani con miniature realizzate live durante la serata dall’artista. L’principale, una tela 2 metri per 1 metro, dipinta ad olio è stata invece sorteggiata e vinta da un importante esponente di Allianz Bank. Non sono mancati i regali diper gli altri ospiti. Infatti, la designer di A’Biddikkia Giovanna Mandarano, ha donato alle signore pashmine e gioielli della sua maison. Tra i doni, bottiglie di Champagne offerte da Wine Broker di Giulio Sciamanna. Ma anche forniture di acqua Filette e di olio Cappelli. L’evento si è protratto fino a tarda notte tra bollicine francesi e le note deldi Marta Cosaro, accompagnata dal dj Ivan Cap. Tra gli ospiti, presente anche Anna