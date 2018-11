Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 08:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spinto giù nella tromba delle scale del palazzo occupato, è grave. E Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia: lo sgombereremo.Un uomo, un 25enne del gambia, questa mattina alle 8, è stato spinto da una scala di 7 metri nell'ex fabbrica di penicillina a San Basilio, alla periferia di Roma, tra gli edifici inseriti nella lista delle occupazioni urgenti da sgomberare. L'uomo, spinto nella tromba delle scale dal secondo piano, a circa 7 metri di altezza, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Un testimone ha riferito: «Ho visto un uomo spingerlo giù».La polizia ha poi identificato l'uomo che avrebbe spinto il 25enne ed è ora ricercato. Per individuarlo si è sollevato in volo anche un elicottero. L'uomo ferito non rischierebbe la vita.Nel palazzo occupatoo vivono circa 500 nordafricani ed è uno degli stabili indicati nella lista delle occupazioni. Potrebbe essere il prossimo ad essere sgomberato.«Droga, alcol, degrado diffuso. E un extracomunitario che ne spinge un altro giù dalle scale, rischiando di ammazzarlo. È successo oggi, nell'ex fabbrica della Penicillina a Roma. Si tratta di un edificio occupato da anni. Presto lo sgombereremo! Basta caos, riporteremo ordine e tranquillità», ha detto Salvini.