Roma, violenza in casa: padre prende a schiaffi e pugni la figlia con l'aiuto dell'altro figlio

Sono finiti nei gui padre e figlio romani di 67 e 24 anni: a denunciare di dover subire da tempo le loro angherie, minacce e percosse è stata una ragazza, pure di Roma, di 29 anni, figlia e sorella dei due aguzzini. La vittima, che già deve fare quotidianamente i conti con una malattia invalidante, per anni ha dovuto subire minacce, insulti, schiaffi e pugni da parte del padre e del fratello per cui in molti casi è dovuta ricorrere alle cure mediche. Al termine di un'attività d'indagine, i carabinieri della stazione Eur, a cui la ragazza si è rivolta per chiedere aiuto, hanno raccolto gli elementi necessari per denunciare a piede libero i due suoi familiari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nei loro confronti è scattato anche l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ragazza. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 16:03

