Roma, 8 locali aperti su dieci. Ristoranti, persi 2,5 miliardi

Tornano a lavorare i ristoranti e i bar della Capitale. Sono infatti circa 8 su 10 le imprese che hanno deciso di riaprire appena è scattato il via libera del governo, mentre il 10% non ha ancora tirato su le saracinesche e di queste il 4% dichiara che non riaprirà. A fornire l'istantanea del settore a Roma è la Fipe Confcommercio, che nello studio Pubblici esercizi di Roma tra crisi e ripartenza, evidenzia come 9 aziende su 10 si dicano fiduciose nel futuro. Tuttavia, la pandemia ha pesato su di loro più che su altre attività che non hanno subito stop così lunghi.



Rispetto ai ristori, il 92% dei ristoranti intervistati ha detto di averli ricevuti, ma il 91,5% li ha ritenuti poco efficaci. Del resto, i pubblici esercizi e i ristorati della Capitale nel 2020 hanno perso in tutto 2,5 miliardi di euro, quasi il 50% rispetto al 2019. E se si aggiungono anche i primi cinque mesi del 2021 con gli esercizi di nuovo chiusi o fortemente limitati per la pandemia, le perdite arrivano a 3 miliardi.

Tutto ciò ha avuto riflessi pesanti sull'occupazione: il numero degli addetti ha subito un calo di 24mila lavoratori che hanno lasciato il settore, nonostante 15mila di loro avessero un contratto a tempo indeterminato. «Da maggio con le riaperture c'è stato un incremento dei ricavi del 10% circa rispetto al 2020. Ma un ritorno alla normalità ci sarà non prima del 2023», afferma il direttore di Fipe Confcommercio Roma, Luciano Sbraga. Si tratta di un ricavo di circa 220 milioni al mese rispetto ai 400 milioni del periodo pre Covid. «Abbiamo toccato il fondo e ora il rimbalzo sta avvenendo. Ma abbiamo bisogno di decoro, pulizia, servizi efficienti, rifiuti rimossi quotidianamente e velocemente - ha detto Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma - Chiediamo al futuro sindaco di ascoltarci, perché noi siamo il motore trainante dell'economia di questa città». Tra le proposte: «Mantenere i dehors con una regolamentazione».

