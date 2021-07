Il primo laureato a Ostia, il rettore: scommessa vinta

Il Polo universitario di Roma Tre di Ostia sforna il primo laureato in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare. È Giacomo Dieci, 21 anni, autore di una tesi sugli impianti eolici offshore. Ieri cerimonia alla presenza dei vertici istituzionali del territorio. «È il primo step del mio percorso formativo – ha commentato Dieci – vorrei continuare nel settore dell’idrodinamica per l’ingegneria marina offshore». «La sfida lanciata tre anni fa è vinta – ha detto il rettore Luca Pietromarchi - abbiamo costruito un polo di eccellenza universitaria unico in Italia. Ed è solo l’inizio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA