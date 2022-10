Anne Katrin, 23 anni: travolta e uccisa in moto al suo primo appuntamento con un giovane conosciuto il giorno prima

di Emilio Orlando

Il corpo rannicchiato di una ragazza sull’asfalto, un giovane disperato che provava a rianimarla. Poi una motocicletta per terra e una macchina con quattro feriti ferma sull’incrocio con le quattro frecce che lampeggiavano.

La scena dell’ennesimo, gravissimo incidente stradale è apparsa così ai soccorritori che - domenica sera - sono intervenuti sul Lungomare Duilio ad Ostia. Uno schianto fatale alla studentessa americana Anne Katrin Butrel di 23 anni, morta dopo il trasporto in ospedale.

È stata spezzata così, la vita della ragazza che frequentava la John Cabot University di via della Lungara a Roma. Fatale in un certo senso è stato anche il primo appuntamento della studentessa americana con un 21enne conosciuto il giorno prima e che l’aveva invitata a trascorrere una serata insieme. La coppia si trovava in sella ad una motocicletta Honda Nc700, quando, all’incrocio con piazza Sirio si sono scontrati con una Nissan Pulsar che arrivava dal pontile.



