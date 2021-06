Roma, minorenni pestate da un branco di ragazzine a Ostia: Daspo Willy per una 16enne

Una lite tra ragazzine, di appena 16enni, è sfociata in un violento pestaggio la sera del 31 maggio a Lido di Ostia, in via Bucintoro. Gli agenti delle volanti della polizia sono dovuti intervenire per una segnalazione di rissa tra ragazzi nei pressi del «Coconait». Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato del locale due giovani ragazze, vittime di aggressione alle quali sono state prestati i primi soccorsi.

Leggi anche > Francia, aggredito il presidente Macron: «Colpito con uno schiaffo». Fermate due persone VIDEO

È stato accertato che poco prima una 16enne, senza un apparente motivo, ha afferrato i capelli ad una delle due giovani vittime che, dopo essere caduta a terra, è stata presa a calci e pugni anche da altre ragazze sopraggiunte subito dopo. A quel punto la malcapitata per sfuggire alla furia del «branco rosa» si è rifugiata in un chiosco lì vicino, dove anche un'altra giovane è stata furiosamente picchiata dallo stesso gruppo di giovanissime. Entrambe le vittime hanno riportato lesioni guaribili con 15 giorni di prognosi. L'intervento immediato da parte degli agenti della polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA