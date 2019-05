Roma, "Ostia Lido" di J-Ax punta a diventare il tormentone dell'estate

Un’estate sulla vetta, quest’anno Ostia si prepara a conquistare il podio. Non tanto delle spiagge più turistiche quanto, piuttosto, dell’hit parade estiva. Entrando di diritto nei tormentoni più ascoltati, a suon di ritmi caraibici. Ci pensa infatti J-Ax, il famoso rapper, a far parlare, anzi cantare, di Ostia tutta Italia.

Il cantante sta infatti promuovendo in questi giorni il suo ultimo singolo: Ostia lido. La sua voce inconfondibile, il testo divertente e la musica tutta da ballare sembrano essere i presupposti giusti per rendere il litorale romano protagonista dell’estate 2019. E così il mare di Roma, da tempo in forte difficoltà con la promozione delle spiagge e delle sue bellezze da visitare, potrebbe riscoprire una nuova stagione. Fatta di sabbia, racchettoni e gavettoni. “Cosa importa se sognavi Portorico - canta J-Ax- se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia lido”.

Un inno alla compagnia, più che ai paesaggi caraibici, per cui si canta “altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari”. Nel testo J-Ax strizza l’occhio anche ai romani che, mentre lavorano, non aspettano altro di uscire dall’ufficio e correre in spiaggia a divertirsi: “brucia il sole, in ufficio che voglia che hai di scappare, uscire dall’acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle, il vento intorno solo gente che balla, che balla, che balla”.

Perché Ostia, anche se negli ultimi anni ha sofferto molto dell’immagine che ne è arrivata in tutta Italia, sa far divertire i suoi turisti. Purtroppo ha dovuto vedersela con i clan della malavita che ne hanno divorato il territorio, mostrando una faccia di Ostia che spaventerebbe chiunque, con l’ abusivismo che ha invaso il bagnasciuga e oggi con spiagge libere lasciate al loro destino. Spesso nel degrado.

Lo scorso anno gli esercenti così come tutti i romani affezionati al litorale chiedevano aiuto a gran voce al Campidoglio, senza essere ascoltati, con la paura di finire nel dimenticatoio. Oggi, magari, la voce di J-Ax potrebbe far risuonare il nome di Ostia in tutta Italia, provando a far dimenticare le celebri testate, le risse e quel degrado che dal Pontile si estende fin nella periferia di Ostia. Perché Roma ha il suo mare e andrebbe tutelato. E il testo di J- Ax intanto saprà far divertire a dovere, in chiave prettamente “coatta”, visto che riecheggia nel ritornello una romantica “io sono lo scoglio e tu la mia cozza”.

