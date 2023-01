Ostia, la spiaggia non c'è più. I gestori dei lidi: "E' stata divorata dal mare, a rischio la prossima stagione balneare"

di Lorena Loiacono

Un’estate senza più sabbia. Con la spiaggia che ora è ridotta al minimo e le strutture, già divorate dal mare, che cadono a pezzi. Se non si corre subito ai ripari, a Ostia si sta molto seriamente rischiando di rovinare la stagione balneare estiva.

A dare l’allarme sono i titolari dei lidi e dei locali che insistono sulla spiaggia, soprattutto quelli che restano aperti anche di inverno e che, in queste ore, vedono le onde del mare agitato arrivare fin dentro agli ambienti. Il mare ingrossato sta infatti aggredendo la spiaggia, riuscendo così a spazzare via la sabbia e i pilastri dei ristoranti. Le onde alte stanno erodendo la spiaggia già devastata dal nubifragio del 22 novembre scorso, quando il mare mosso e il vento forte scaraventarono a terra cabine e chioschi, portandone i pezzi fin lungo la strada.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 07:00

