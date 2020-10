Ostia, supplente positiva al Covid: aveva insegnato in tutte le 15 classi, coinvolte almeno 300 persone. Altro caso all'Infernetto

La maestra è positiva al Covid ma ha fatto supplenza in tante classi e così ad Ostia l’intera scuola finisce in quarantena. E non è l’unica, un intero istituto chiude anche all’Infernetto. Un allarme che adesso coinvolge centinaia di famiglie, tutte sotto osservazione. Ad Ostia nell’istituto comprensivo di via Giuliano da Sangallo, nel plesso Garrone, una docente è risultata positiva al Covid e ieri è stata ricoverata. La docente, insegnante di sostegno, come spesso accade aveva anche coperto le cattedre vuote vista la mancanza di supplenti nell’avvio dell’anno scolastico. In questo modo però, in pochi giorni è venuta in contatto con molte classi. Secondo il tracciamento dei medici della Asl Rm3 sarebbero dovuti andare in quarantena oltre 200 bambini e ne rimanevano fuori una ventina. A questo punto la scuola, d’accordo con i medici, ha deciso di chiudere per due settimane. L’allarme infatti è scattato immediatamente e tutte le 15 classi di scuola elementare sono ora in quarantena fiduciaria. Oltre agli studenti, come spiegato nella nota della preside Milena Nari, saranno in isolamento anche i docenti e il personale di segreteria almeno fino al 16 ottobre. Un’emergenza che riguarda quasi 300 persone. Secondo la circolare inviata alle famiglie, il 17 ottobre si effettueranno i tamponi: la quarantena vale fino all’esito negativo.

Anche all’Infernetto nel plesso di via Cles dell’istituto Mozart, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per oggi e domani: la decisione, comunicata dal preside Giovanni Cogliandro, è stata presa perché ci sono stati casi di positività in due classi. Ma in questo caso la chiusura viene da una diversa necessità rispetto alla Garrone: la mancanza di supplenti. Quindi tutti a casa, fino a quando non sarà possibile coprire tutte le lezioni con il personale supplente.



