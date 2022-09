Ostia, la banda del buco sbagliato entra in Municipio ma non trova la stanza giusta: volevano rubare i documenti

di Emilio Orlando

Come nel film “I soliti ignoti”, la banda del buco non ha “bucato” la parere giusta. I ladri che mercoledì notte si sono introdotti nell’ufficio tecnico del Municipio di Ostia, in via Adolfo Cozza, cercavano probabilmente, documenti legati a pratiche edilizie legate anche alle concessioni balneari. Un furto su commissione, che secondo la procura che coordina le indagini potrebbe essere stato ordinato dalla criminalità organizzata che gestisce parti di economia legate al riciclaggio.

Ma i malviventi sono entrati nella stanza sbagliata, così si sono trovati davanti un cumulo di cianfrusaglie senza valore. I documenti riservati, legati a pratiche di ampliamento dei lidi e dei locali della movida che si trovano sulle spiagge (quindi potenziali bersagli dei criminali) erano custoditi in un altro ambiente. La Polizia intervenuta con una Volante prima e con la Scientifica dopo, ha rilevato alcune tracce, definite interessanti per arrivare all’identificazione dei componenti del commando. Acquisite alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’edificio.

