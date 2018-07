Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Traffico chiuso sullain direzionedaa causa di un'automobile andata a fuoco. All'altezza dell'incrocio con ili Vigili del Fuoco stanno spegnando le fiamme di unprovocato da una vettura che si è velocemente espanso coinvolgendo le sterpaglie nell'aiuola che divide la carreggiata.Luceverde informa che «Via Cristoforo Colombo è chiusa all'altezza di via Canale della Lingua in direzione Roma a causa di un veicolo in fiamme. Chiuse sia la carreggiata centrale, sia la carreggiata complanare».Nella zona già un anno fa ci fu un grosso incendio proprio nella stessa zona a causa dell'incuria in cui versa il Canale.