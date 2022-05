Roma, all’Orto Botanico torna Ortidea: le orchidee protagoniste di “red carpet”, workshop e visite guidate

Le orchidee “regine” di una festa di primavera animata da mostre mercato, laboratori dimostrativi e attività per grandi e piccini. È Ortidea, la tre giorni che sarà ospitata dal 27 al 29 maggio prossimi all’Orto Botanico di Roma. Un appuntamento ideale per appassionati di botanica e amanti della natura, che torna per la seconda edizione. La manifestazione florovivaistica targata Sens Eventi - in collaborazione con l’Università La Sapienza - intratterrà i visitatori ogni giorno dalla mattina e fino alle ore 18:30 con un colorato spettacolo di orchidee, ma anche di tillandsie, bromelie e kokedama che, per l’occasione, ruberanno la scena al bambuseto, alle rose, al vigneto e alla casa delle farfalle del Giardino trasteverino alle pendici del Gianicolo, un tempo parco di Palazzo Corsini, la sontuosa residenza di Cristina di Svezia.

Durante la kermesse, con un biglietto d’ingresso giornaliero di 10 euro, si avrà accesso a un ricco programma. Fiore all’occhiello di Ortidea, fortemente voluta da Francesca Maroni, CEO di Sens Eventi, sarà la mostra di orchidee rare e pregiate allestita nella grande serra espositiva, con i contributi dell’Orto Botanico di Napoli, che sfoggerà la sua particolare collezione, dello stesso Orto Botanico di Roma con i suoi esemplari, ma anche delle principali Associazioni di settore italiane, pronte a svelare specie insolite e di grande bellezza. I viali dell’Orto si trasformeranno così in veri e propri “red carpet” variopinti e vivi. Al contempo, si potranno ammirare le orchidee negli scatti di due mostre fotografiche.

Ancora: non mancheranno le visite guidate, i workshop creativi anche per le famiglie con i bambini e gli incontri per i “pollici verdi” più esperti, tenuti dai prestigiosi A.I.O., A.O.C.I e A.L.O., e dagli operatori dell’Orto Botanico di Napoli e di Firenze. Tra gli altri appuntamenti, si approfondirà il tema della coltivazione in casa delle orchidee e anche quello del recupero delle piante malandate. Spazio, infine, al mondo dei kokedama giapponesi, che risalgono al 1600 e che crescono con le radici volanti e senza vaso (per il programma e le prenotazioni: www.senseventi.com/ortidea-2022/).

