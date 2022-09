Roma, all’Orto Botanico al via la Vendemmia per il primo vino realizzato con le uve autoctone di tutte le regioni d’Italia

Una vendemmia urbana molto speciale, per dare vita al primo vino blend di uve autoctone di tutte le regioni dello Stivale. L’appuntamento, aperto al pubblico, è domenica 25 settembre alle ore 12 al Vigneto Italia dell’Orto Botanico di Roma che raggruppa i 155 vitigni che rappresentano tutto il Belpaese. Prenotandosi in loco, si avrà l’opportunità di collaborare con i vignaioli nella raccolta dei grappoli nati dai filari voluti nel 2018 da Luca Maroni, noto analista sensoriale e autore dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani. Poi, si passerà alla divisione tra uve bianche e rosse e alla loro sistemazione all’interno di appositi cesti che verranno successivamente trasferiti per la vinificazione a Zagarolo, presso l’Azienda Vinicola Federici incaricata di dare vita a questo nuovo prodotto unico, che racchiude in sé tutti i sapori, i profumi e le tradizioni della nostra Penisola.

L’iniziativa fa parte della Vendemmiata Romana, una vera e propria festa dell’uva trasteverina per una tre giorni voluta da Francesca Romana Maroni, Ceo di Sens Eventi, che prende il via il 23 settembre, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Vivai Cooperativi Rauscedo. La manifestazione sarà l’occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta con tutta la famiglia alla scoperta della biodiversità della vigna attraverso un fitto programma di attività comprese nel biglietto di ingresso (10 euro per gli adulti, a costo zero fino a 11 anni). Oltre ai laboratori a tema per adulti e bambini, alle visite guidate all’interno del giardino, alle performance di stornelli romani, alle esposizioni di artigianato e alle degustazioni di prodotti a base di vino, non mancherà un calice di benvenuto offerto, per un brindisi festoso benaugurante che celebra la natura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA