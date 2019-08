Imprenditore rapinato dell'orologio da 400 mila euro, fermati due algerini

Venerdì 9 Agosto 2019, 13:40

Vienein pieno centro a Roma. Un imprenditore ha raccontato di essersi trovato in un bar con la moglie in via Nazionale, quando è statoche in un batter d'occhio gli ha strappato dal polso il prezioso orologio prima di fuggire su via Napoli direzione via del Viminale.Immediatamente è scattata la denuncia che ha allertato le autorità nelle ricerche del colpevole. La vittima ha riferito che, mentre si trovava all’interno del bar, si era accorto di essere “osservato” da uno straniero che era in compagnia di altre due persone. Gli agenti del Commissariato Viminale hanno controllato le riprese delle telecamere di sicurezza della zona e sono riusciti a risalire all'identità dei malviventi.Si tratta di due algerini di 31 anni, con numerosi precedenti, già noti alla polizia. Dopo il fermo l'imprenditore è stato chiamato in Questura dove ha riconosciuto il ladro che è stato denunciato insieme al suo complice per il reato di furto con strappo. Subito dopo si è passati a perquisire l'appartamento dove alloggiavano i due algerini, ritrovando il prezioso orologio che è stato restituito al legittimo proprietario.