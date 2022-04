Stretta anti-alcol, il Comune di Roma proroga fino al 2 ottobre il blocco della vendita dalle 22

La battaglia contro la malamovida, con la chiusura anticipata dei minimarket alle 22, verrà estesa a tutto il periodo estivo e potranno essere coinvolti anche altri municipi oltre a quelli già previsti fino ad oggi. È in arrivo infatti la proroga di 5 mesi per l’ordinanza del Sindaco, partita a febbraio: fino a domenica 2 ottobre, quindi, i negozi di vicinato dovranno restare chiusi dalle 22 alle 5 del mattino durante il fine settimana. Si tratta di una misura che va a fermare la vendita di alcolici fuori controllo, che vengono poi consumati nelle strade anche tra i minorenni. Alla lista dei municipi già interessati dal divieto, quindi i municipi I, II, V e VI, è stato aggiunto anche il 13esimo che comprende ampie zone come l’Aurelio, Boccea e Casalotti.

La chiusura anticipata dei minimarket è partita infatti, inizialmente, nelle zone del centro, nei municipi 1 e 2 da Trastevere a Campo de’ Fiori, fino a Testaccio e San Lorenzo, poi si sono aggiunti anche il 5 e 6 dove, nelle zone di Centocelle, Pigneto e Tor Pignattara, si è deciso di contrastare la movida molesta per i residenti. Inoltre nelle zone come Tor Bella Monaca, Torre Angela, Alessandrino e Giardinetti, dove è forte la presenza di minimarket aperti tutta la notte, i residenti hanno chiesto di fermarne la vendita di alcolici, diffusa anche tra i più giovani. La proroga dell’ordinanza prevede di poter allargare il divieto a tutti i territori che ne faranno richiesta in base alle singole esigenze, da qui a ottobre. «Il piano che abbiamo previsto – spiega l’assessora alle attività produttive del Campidoglio, Monica Lucarelli - punta su una gradualità di interventi ed è modulare in base alle esigenze. Non a caso, dopo l’introduzione delle norme restrittive, abbiamo registrato con la Questura e la Prefettura una drastica riduzione degli episodi di malamovida. Proprio per questo voglio ringraziare il questore e il prefetto per le risorse messe in campo, soprattutto nei fine settimana».

E in questi giorni stanno arrivando nuove telecamere per gli accessi alla zona a traffico limitato di Testaccio: oltre al varco su via Galvani, sono stati installati due nuovi occhi elettronici, uno su via Ginori e uno su via Luca della Robbia, andando così a fermare l’ingresso delle auto dei non residenti nelle vie intorno a piazza Testaccio che, soprattutto nel periodo estivo, diventa ritrovo di serate all’aperto. In questo modo verranno limitati i problemi di traffico e di parcheggio per i residenti.

