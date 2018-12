Roma, Open day per visitare la zecca dello stato: fino a stasera le tecniche del poligrafico in mostra

Domenica 16 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per le celebrazioni dei suoi 90 anni, il Poligrafico e Zecca dello Stato, da sempre punto di riferimento per la tutela della fede pubblica, apre in via eccezionale le porte degli stabilimenti produttivi e Officine Carte Valori. Oggi si è svolta presso le sedi del Polo Salario una speciale visita guidata dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie, un’occasione unica e privilegiata per far conoscere il patrimonio produttivo e culturale di una storica Azienda dello Stato. Un percorso di 700 metri, oltre 1400 visitatori, per raccontare il passaggio dalla produzione più tradizionale alle attuali tecniche innovative e all’avanguardia con cui oggi il Poligrafico, impegnato nella tutela dell’identità fisica e digitale, realizza per conto dello Stato documenti di sicurezza (carte d’identità elettroniche, passaporti, permessi di soggiorno) e contrassegni di anticontraffazione e tracciabilità (bollini farmaceutici, marche da bollo, contrassegni alcolici, tasselli tabacchi, contrassegni D.O., sigilli di Stato).Un vero e proprio “cammino” nella quotidianità di ogni singolo cittadino, all’interno della quale il Poligrafico riveste un ruolo chiave in qualità di garante della fede pubblica, della sicurezza, dell’anticontraffazione e della salute dei cittadini. Lungo il percorso della visita, per la prima volta, è stato mostrato da vicino e spiegato il funzionamento tecnico di sofisticate apparecchiature, come ad esempio la macchina da stampa litografica e quella per bollini, passaporti e carte d’identità elettroniche.Inoltre, i visitatori hanno potuto ammirare pregiate riproduzioni editoriali, realizzate attraverso raffinate tecniche di stampa, arrivando ad utilizzare fino ad 11 colori per una resa quanto più fedele ai volumi originali a tutt’oggi custoditi nelle più importanti Biblioteche d’Italia.