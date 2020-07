Roma choc, omicidio in strada in pieno giorno: imbianchino di 48 anni ucciso sulla porta di casa. Fermato un uomo

Choc a Roma in zona Divino Amore. Un uomo italiano di 48 anni, l'imbianchino Fabio Catapano, è stato ucciso in strada in mattinata, in località Spregamore. La vittima, come riporta Adelaide Pierucci sul Messaggero, sarebbe stata freddata a colpi di pistola fuori dalla propria abitazione. Secondo le prime informazioni, alla base dell'omicidio ci sarebbe una violenta lite sfociata nel sangue. La vittima, a quanto si apprende, era incensurata.



Inutile l'intervento dei soccorsi, che hanno trovato l'uomo già morto, riverso in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri di Pomezia, in corso un sopralluogo del magistrato. A quanto si apprende, ci sarebbe già un fermo per l'omicidio: il sospettato è stato portato alla caserma dei carabinieri per ulteriori accertamenti. Sono intervenuti i militari del nucleo operativo di Pomezia, di Frascati e della stazione Divino Amore. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA