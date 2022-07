Roma omaggia il regista E.B.Clucher: la cerimonia alla Sala della Protomoteca del Campidoglio

A cento anni dalla nascita, e vent’anni dopo la morte, la città di Roma ha omaggiato il regista Enzo Barboni, in arte E.B.Clucher, in una intensa cerimonia che si è svolta nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Tanti i contenuti dell’evento, su iniziativa dell’Onorevole Fabrizio Santori, che ha lanciato l’idea, poi raccolta da tutta l’Assemblea Capitolina, di celebrare la lunga carriera cinematografica del noto regista romano, in un appuntamento dal titolo Il Centenario di E.B.Clucher – Da “Miracolo a Milano” a “Lo chiamavano Trinità” e oltre: lo straordinario percorso di un uomo di cinema. Assegnato nell’occasione un Premio alla Memoria ed annunciato l’ avvio dell’iter per l’intitolazione di un via nell’Urbe. Applausi e commozione da parte del figlio Marco Tullio, sceneggiatore e scrittore, e della nipote Ginevra, fotografa e regista, che ha presentato in anteprima il teaser del suo docu-film “Ogni giorno trovato. Mio nonno in arte E. B. Clucher”. Molti gli ospiti della Cultura e del Cinema intervenuti, tra cui Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA