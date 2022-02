Palazzo in fiamme a Roma, vigili del fuoco eroi: offrono i respiratori ai residenti e finiscono in ospedale

Hanno ceduto i loro respiratori ai residenti bloccati dal fumo in un palazzo in fiamme. Salvataggio eroico dei vigili del fuoco a Roma che hanno messo a rischio la propria salute per permettere ad alcuni condomini di uscire indenni dall'incendio. L'intervento è iniziato in mattinata in un palazzo di via Collatina 223, dove in un appartamento al terzo piano era scoppiato un incendio. Durante la fase di spegnimento, quattro vigili del fuoco hanno sentito le grida d'aiuto di alcuni condomini, intrappolati nelle loro abitazioni per il denso fumo.

Nemmeno un momento di esitazione. I quattro pompieri si sono sfilati i loro autoprotettori (apparecchi che permettono una respirazione autonoma e isolano totalmente l’operatore dall’ambiente esterno) per offrirli alle persone soccorse, evitandogli così di intossicarsi. Rimasti senza protezione i quattro vigili del fuoco, hanno completato le operazioni di recupero e poi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per via dell’abbondante quantità di fumo inalato. Portata al pronto soccorso per intossicazione anche un residente. L’abitazione andata a fuoco è stata posta sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:09

